В России вырос выпуск легковых автомобилей. За первые четыре месяца года было выпущено 246 тысяч единиц.

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По данным Росстата, в период с января по апрель текущего года производство легковых автомобилей достигло 246 тысяч единиц, показав рост на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле этот показатель увеличился на 11,3% год к году, составив 69,8 тысяч машин.

Однако выпуск грузовых автомобилей за тот же четырехмесячный период снизился на 17,5%, составив 49,6 тысяч единиц. В апреле сокращение оказалось еще более заметным – на 22,4%, до 13 тысяч грузовиков.

Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте автобусов. Производство автобусов массой более 5 тонн упало на 40,2% за четыре месяца (до 3,1 тыс. шт.), а в апреле – на 37,7% (до 853 штук), пишут "Известия".