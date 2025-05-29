Voyah опроверг отказ от электрокаров в РФ

В Сети появилась информация о приостановке продаж на российском рынке электрических моделей марки. Отмечается, что на липецком предприятии «Моторинвест» стартует производство седанов Passion с гибридной силовой установкой, при этом от продаж полностью «зелёных» машин в компании отказались. Однако сам Voyah в беседе с Quto.ru опроверг эту информацию.

«Мы не отказываемся от электромобилей. Сейчас немного объёмы сократили в пользу гибридов, но это временно. У дилеров и на складе есть EV, в объёме, необходимом для удовлетворения спроса аудитории, которая уже точно выбрала электро», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Ранее портал «Китайские автомобили» сообщил, что производитель проанализировал запросы покупателей и пришёл к выводу, что россияне предпочитают модели с бензиновыми моторами, и гибриды станут «мостиком для полного перехода от ДВС на электромобили».

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«В прошлом году, который в целом считается успешным для сегмента электромобилей, было реализовано 350 электрических Voyah. При этом машин с гибридным приводом было продано больше 8,5 тыс. ед. В первом квартале 2025 года продажи электрических Voyah и вовсе были единичны. Цифры говорят сами за себя. На данный момент, с учётом развития зарядной инфраструктуры, технологического развития тяговых батарей и ценового позиционирования, покупатели куда более охотно покупают гибриды», — приводит издание слова независимого эксперта Александра Ковалёва.

Также отмечается, что из-за низкого спроса дилеры перестали заказывать электрические версии машин бренда.