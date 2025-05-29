M-Hero M817 можно будет кастомизировать

Новый вездеход M-Hero будет доступен с несколькими вариантами оформления внешности, плюс для него предусмотрено множество аксессуаров. В салоне же установили раздельные экраны приборки и мультимедиа. На данный момент для модели заявлена гибридная установка.

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Первый показ внедорожника M817 бренд M-Hero (он же Mengshi) провел в апреле на Шанхайском автосалоне. Причем интерьер тогда не продемонстрировали – машины на выставке были с запертыми дверями и тонированными стеклами. С тех пор вездеход успел получить сертификат от Минпрома КНР и обзавестись промостраницей на китайском потребительском сайте. Ну а сама марка принялась пиарить новинку в местных соцсетях. И как раз в одном из опубликованных видеороликов был рассекречен салон. Напомним, бренд M-Hero/Mengshi принадлежит концерну Dongfeng, он создан для выпуска дорогих электрифицированных вездеходов. M817 станет лишь второй моделью в гамме, он присоединится к старшему внедорожнику с индексом 917 (в РФ это M-Hero I).

Новинку предложат с несколькими вариантами внешности. Можно будет выбрать M-Hero M817 с гладким «носом» или внушительной радиаторной решеткой, на которой красуется гигантская надпись с экспортным названием марки. Также будут доступны различные обвесы. Кроме того, предусмотрено множество аксессуаров, среди них – дополнительные светильники для крыши, боковые лесенки и накладки, кофр на распашную багажную дверь.

Несмотря на младший индекс M-Hero M817 вовсе не маленький автомобиль. Согласно сертификату, длина внедорожника равна 5100 мм, ширина – 1998 мм, высота в зависимости от версии – 1899 или 1919 мм, колесная база – 3005 мм. Углы въезда и съезда составляют 30 градусов.

В салоне – двухспицевый руль, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Под центральным планшетом расположен ряд физических клавиш. А еще ниже имеется шайба с интегрированным экранчиком: возможно, она отвечает за систему выбора режима движения. Перед передним пассажиром находится массивный поручень. Электроника – от компании Huawei. В список оборудования входит и автопилот ADS 4 (с лидаром) той же фирмы. К слову, аналогичный комплекс заявлен для обновленного кроссовера Voyah Free+ (марка Voyah также принадлежит Dongfeng).

M-Hero M817 сертифицирован с гибридной установкой. Система включает бензиновый турбомотор 1.5 (197 л.с.), который работает в режиме генератора. А вот количество электромоторов и их характеристики пока неизвестны, нет данных и о батареях.

Еще одну презентацию M-Hero M817 проведут на автосалоне в Макао, который откроется 31 мая. Вероятно, тогда-то и станут известны все характеристики новинки. На домашний рынок внедорожник должен выйти уже в этом году. Впоследствии модель планируют привезти и в Россию.

Между тем недавно Kolesa.ru испытал вездеход M-Hero I. Все подробности – в нашем материале.