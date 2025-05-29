Минтранс установит термин “детская удерживающая система” в ПДД

В России в ПДД решили установить термин "детская удерживающая система". С предложением выступил Минтранс.

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Министерство транспорта РФ инициировало изменения в Правила дорожного движения, предлагая ввести четкое определение понятия "детская удерживающая система (устройство)". Цель нововведений, опубликованных на портале проектов правовых актов, – борьба с распространением несертифицированных и потенциально опасных устройств, таких как адаптеры ремней безопасности и бескаркасные детские кресла.

Как отмечается в пояснительной записке, подобные аксессуары часто оказываются бесполезными или даже усугубляют последствия ДТП для ребенка. Особую обеспокоенность вызывает проблема сомнительной сертификации некоторых адаптеров, что позволяет водителям, использующим их вместо полноценных автокресел, избегать штрафов.

В настоящее время ПДД не содержат прямого требования о соответствии детских удерживающих устройств техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Предлагаемые поправки призваны устранить этот пробел, четко определить разрешенные к использованию устройства и исключить возможность применения опасных альтернатив, даже при наличии сомнительных документов, передают "Известия".