К запуску в России готовится гибридный GAC GS8

Как минимум один такой кроссовер уже ввезли в страну, его заметили у дилерского центра GAC — фотографии публикует портал «Китайские автомобили». GS8 с приставкой Hybrid отличается от стандартного бензинового более крупной радиаторной решеткой и хромированными вставками по краям бампера. У такого гибрида нет функции зарядки от розетки.

© Motor.ru

В Китае гибридный GAC GS8 предлагается с установкой, в состав которой входят двухлитровый турбомотор и электромеханический вариатор Toyota. Совокупная отдача системы — 237 лошадиных сил и 391 Нм крутящего момента. Характеристики новой модификации «восьмерки» для российского рынка пока не обнародованы.

© Китайские-автомобили.рф

© Китайские-автомобили.рф

«Китайские автомобили» выяснили, что в настоящее время GAC GS8 Hybrid проходит сертификацию, а в продажу он поступит в течение лета — предположительно, в июле или августе.

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GS8 Hybrid станет вторым гибридом GAC на российском рынке, который запустят в 2025 году. Первым же будет S7. Про него известно, что в состав гибридной установки входит 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 160 лошадиных сил. Причем он не только питает батарею, но и напрямую связан с передними колесами, то есть работает как в последовательном, так и в параллельном режиме. Впрочем, не исключено, что в России предложат только вариант с последовательной гибридной системой.

У базового GAC S7 ДВС работает с электромотором мощностью 231 лошадиная сила, привод в этом случае только передний. Есть и полноприводный вариант с дополнительным электромотором на задней оси, он развивает 109 сил, и в этом случае суммарная отдача превышает 500 сил.

Старт продаж S7 в России ожидается в ближайшие месяцы.