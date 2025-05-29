Президент предложил поощрять помогающих инвалидам таксистов

Путин предложил поощрять помогающих инвалидам таксистов
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту предложил создать систему поощрений для таксистов, которые оказывают помощь людям с ограничениями по здоровью.
По его словам, наказания и штрафы за отказ помогать инвалидам не всегда работают эффективно, так как такси могут исчезать и взыскания становятся невозможными, передает ТАСС.
Владимир Путин подчеркнул:
«Надо продумать какую-то систему. Заставлять – это, конечно, можно, но лучше какую-то систему поощрений».
Президент обратился к коллегам с просьбой иметь это в виду при разработке новых мер.
Глава государства добавил, что просто ссылаться на закон недостаточно, поскольку для эффективного изменения ситуации необходимы не только требования, но и стимулы для водителей такси.
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Ранее Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года.