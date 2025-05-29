Aston Martin DB12 Volante обзавелся «пляжной» спецверсией

Кабриолет получил эксклюзивный цвет кузова от отделения Q by Aston Martin и роскошный салон со вставками из шпона ясеня с открытыми порами. До ста такой автомобиль способен разогнаться быстрее четырех секунда, а его максимальная скорость превышает 300 километров в час.

© Motor.ru

Посвящать автомобили историческим событиям и людям уже как-то банально, поэтому люксовые производители начали выпускать спецверсии в честь мест отдыха своих клиентов. В прошлом году Bentley вместе с придворным ателье Mulliner выпустила четыре кабриолета Continental GT Speed, тематикой которых стала природа курортного городка Ранчо-Мираж в штате Калифорния. Теперь аналогичный подход использовал Aston Martin, чей Palm Beach Edition DB12 Volante черпает вдохновение в пляжах Флориды.

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

Кабриолет окрашен в эксклюзивный цвет Q by Aston Martin Frosted Glass Blue. Мерцать и переливаться его заставляют стеклянные чешуйки в слое лака, который из-за сложности оттенка распыляют вручную. На контрасте с синевой играют акцентные линии Club Sport White и колеса Gloss Jet Black с «алмазной» огранкой — и всё это неплохо сочетается с двухцветным салоном. В отделении Q by Aston Martin отдали предпочтение коже Aurora Blue и Ivory, а также шпону ясеня, специально подобранному для имитации текстуры пальмового дерева.

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

Под капотом Palm Beach Edition DB12 Volante стоит стандартная «битурбовосьмёрка» 4.0 мощностью 680 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат ZF. Разгон до ста у кабриолета занимает 3,7 секунды, максималка — 325 километров в час. Автомобиль построен по заказу дилера Aston Martin Palm Beach и, скорее всего, останется в единственном экземпляре.