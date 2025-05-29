Аккумулятор кроссовера Geely EX5 невозможно раздавить танком

C 1 июля 2026 года власти КНР вводят новейший стандарт безопасности (GB 38031-2025) для тяговых батарей электромобилей. Документ предполагает предотвращение возгораний и взрывов при возникновении теплового разгона, как называют повышение температуры одного из элементов аккумулятора.

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Новый стандарт предусматривает 24 испытания. И компания Geely стала первым автопроизводителем, полувшим соответствующий сертификат: такими аккумуляторами оснащаются электрические кроссоверы Geely EX5, которые официально представлены на российском рынке.

Чтобы подчеркнуть важность этого достижения, в компании провели крайне необычный тест. Так, 36-тонный средний танк ZTZ-59D буквально «утюжил» батарею Aegis Gold Brick Battery гусеницами, но она сохранила целостность, не вздувшись, не загоревшись и не взорвавшись.

В движение кроссовер Geely EX5 приводит 218-сильный электромотор, обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 6,9 секунды. Питается агрегат от литий-железо-фосфатного аккумулятора, одного заряда которого должно хватать на 430 км пути по циклу WLTP.