Haval зарегистрировал в России новый автомобильный бренд

«Хавейл Мотор Рус» подал заявку на регистрацию нового товарного знака Mey по классу автомобилей, а также его графического изображения. Из документа, на который ссылается телеграм-канал «Автопоток», следует, что заявка зарегистрирована 28 мая 2025 года и действует до 16 сентября 2034 года. Это уже не первый бренд, который Haval регистрирует в России за последнее время.

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Great Wall Motors продает в России автомобили под марками Haval (производятся на заводе в Тульской области), GWM, Wey, Ora и Tank. Бренд Haval отвечает за кроссоверы, GWM — за пикапы, Wey — за премиальные кроссоверы, Tank — за премиальные внедорожники, а Ora — за электрокары.

Название Mey созвучно с Wey. Маловероятно, что компания будет его использовать, так как это может запутать клиентов. Скорее всего, Haval получил права на Mey для того, чтобы его не смогли использовать другие автопроизводители. Ранее Haval уже защитил товарные знаки Raval, Oria, Tanq и Rank, которые созвучны с уже существующими Ora и Tank. Впрочем, есть среди марок, зарегистрированных в России, и новые — Lia, Preo, Haris и Сron.

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Регистрировать схожие названия — распространенная практика у китайских компаний, которые представлены официально на российском рынке. Так, например, аналогичным образом ранее поступила Сhery. Она «застолбила» за собой товарные знак Jaegoo (напоминает Jaecoo) и зарегистрировала новые — Jaceer, Innova, Skala, Fatena, Atlantis, Fateno, Maxeed и Onives. Всего их насчитывается около двух десятков.