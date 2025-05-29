Жительница Оренбурга добилась компенсации за низкое качество Lada Vesta

Жительница Оренбурга через суд сумела добиться компенсации от «АвтоВАЗа» за проблемы, с которыми она столкнулась при попытке технического обслуживания нового автомобиля Lada Vesta, купленного в 2023 году за 1,72 миллиона рублей. Об этом сообщается на портале Оренбургского районного суда Оренбургской области.

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Как говорится в сообщении, на машину распространялась гарантия на срок 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега. В процессе эксплуатации у нее сломались переключатели света фар (при этом фары не выключались даже при отключенном зажигании), поворотники, дворники, система обогрева салона и многое другое.

В декабре 2023 года владелица Vesta обратилась в гарантийный салон с требованием устранить неисправности. Однако сотрудники сначала предложили забрать автомобиль, объяснив, что не могут дождаться поступления комплектующих, а затем предложили вернуть деньги, потому что починить неисправности не смогли.

Средства были получены потребителем по истечении 19 дней, то есть с нарушением десятидневного срока для удовлетворения требований потребителя. Женщина попросила суд взыскать неустойку за каждый день просрочки в размере одного процента цены товара, а также стоимость бензина в баке и компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил иск частично. Сколько должен выплатить «АвтоВАЗ», не уточняется.

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Ранее страховая компания «Ингосстрах» подсчитала, что лидером по количеству происшествий (в статистику шли случаи выплат по КАСКО) стала Lada Vesta. Следом за ней идут китайские Haval Jolion и Omoda C5.