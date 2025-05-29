Названы авто, которые чаще всего эвакуируют за неправильную парковку

С начала 2025 года эвакуаторы «Московского паркинга» переместили на спецстоянки 15 тыс. премиальных автомобилей, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

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«Владельцы этих автомобилей парковались под запрещающими стоянку знаками, на местах для инвалидов и тротуарах», — сообщает канал.

Отмечается, что среди нарушителей чаще всего были владельцы машин марок: BMW — 4,8 тыс. раз, Mercedes-Benz — 4,5 тыс. раз, Audi — 2,4 тыс. раз, Lexus — 1,1 тыс. раз, Land Rover — 1 тыс. раз.

До этого стало известно, что число дорожно-транспортных происшествий на МКАД уменьшилось на 34%.

Таких показателей удалось достичь благодаря системе видеоаналитики, дорожному патрулю, ситуационному центру ЦОДД и Госавтоинспекции, а также водителям, которые даже после небольшого столкновения съезжают на обочину или в безопасное место.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли паркоместа по цене квартиры.