Трамп идет ва-банк: BMW теряет из-за пошлин 10 млн евро в сутки

Немецкий автопром оказался на грани мощного удара: заградительные пошлины США, навязанные администрацией Дональда Трампа, обходятся BMW в астрономические 10 миллионов евро в день. Mercedes-Benz и Volkswagen тоже считают убытки - и, похоже, терпение иссякло. Чтобы не потерять миллиарды, автогиганты срочно ведут закулисные переговоры с Вашингтоном.

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По информации Handelsblatt, представители BMW и Mercedes-Benz находятся в активном диалоге с американским министром торговли Говардом Латником. Цель - добиться особых условий, которые смягчат удар 25-процентных пошлин на автомобили, сталь и алюминий, несмотря на то, что суд в Нью-Йорке уже признал эти меры незаконными. Отраслевые пошлины всё ещё действуют - и время идёт.

BMW уверяет, что позиции в переговорах "очень солидные". Генеральный директор Оливер Ципзе заявил на недавнем собрании акционеров: "Мы рассчитываем на временный характер этих пошлин и ожидаем их снижения уже с июля 2025 года". Финансовый директор компании Вальтер Мертль подтвердил надежду на скорейшее решение вопроса.

Ставки высоки: без соглашения немецкий автопром рискует потерять миллиарды евро прибыли и позиции на одном из важнейших рынков. Сделка, если она состоится, станет не только экономическим спасением, но и крупной геополитической победой - как для Берлина, так и для Детройта.