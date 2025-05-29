В России продают коллекционный "Святогор" после 22 лет в гараже

Очередную интересную "капсулу времени" удалось обнаружить "Российской газете". В столице Республики Татарстан на продажу выставили "Святогор" 1999 года выпуска после 22 лет простоя в гараже с пробегом в 15 тысяч километров. По словам хозяина, хэтчбек прожил в их семье с момента покупки и ни разу не менял владельцев.

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Кузов представленного образца окрашен синей эмалью, салон выглядит чистым и опрятным и сохранил все оригинальные атрибуты. Сиденья обиты велюром и смотрятся как новые.

Под капотом "Святогора" находится мотор от ВАЗ-2106 объемом 1,6 литра мощностью 76 лошадиных сил. В паре с ним работает пятиступенчатая КПП с приводом на переднюю ось.

Продавец из Казани просит за свою "капсулу времени" чуть меньше базовой стоимости новой Lada Granta - 700 тысяч рублей.

Ранее "РГ" писала о том, что в РФ на продажу выставили новую ВАЗовскую "Девятку".