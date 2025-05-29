Бескаркасные детские кресла собираются запретить в ПДД

Минтранс России собирается поправками к ПДД запретить использование дешевых заменителей автокресел и бустеров при перевозке детей.

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Так, запрет коснется в том числе корректоров ремней безопасности и так называемых бескаркасных автокресел, неспособных удержать ребенка при аварии.

Эксперты поддержали поправки. Одновременно с этим Госдума планирует поднять штраф с 3 тысяч до 5 тысяч руб. за нарушение правил перевозки детей, передает «Коммерсантъ».

Правительство поддержало законопроект о двукратном увеличении административных штрафов за нарушение правил перевозки детей. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у экспертов, как правильно возить детей и насколько безопасны альтернативы детским креслам.

Минтранс РФ подготовил поправки к правилам дорожного движения, которые затрагивают электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Изменения должны дополнить действующее регулирование движения. Какие новые правила пользования СИМ уже вступили в силу в 2025 году и что еще предлагают скорректировать — в материале «Вечерней Москвы».