Jeep опубликовал первые фотографии нового Cherokee

Внедорожник дебютирует под конец 2025 года и будет «полностью новым». Как и последние «Джипы», Cherokee, вероятно, обзаведется гибридными или электрическими силовыми установками.

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Компания Jeep не только не отказалась от имени Cherokee, но и выпустит внедорожник следующего поколения. Он дебютирует в конце нынешнего года и окажется привлекательнее предшественника. Если верить гендиректору Jeep Бобу Бродердорфу, то в новом Cherokee всего будет больше: и самого автомобиля, и инноваций, и стандартного оснащения.

Предшественника выпускали 10 лет — до февраля 2023 года. В гамме силовых установок были бензиновые (в том числе V6 3.2 Pentastar) и дизельные агрегаты, но новый Cherokee, скорее всего, получит гибридные и/или полностью электрические силовые установки. Например, на Grand Cherokee ставят PHEV-систему на базе «турбочетверки» 2.0.

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В начале мая Jeep показал и новый Compass. Теперь это кроссовер на платформе Citroen C5 Aircross и Peugeot 3008. В гамме двигателей — «турботройка» 1.2 с 48-вольтовым стартер-генератором (145 л.с.), заряжаемая от сети гибридная система (195 л.с.) и электрические установки с одним либо двумя электромоторами (213−375 л.с.).