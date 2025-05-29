Dongfeng отозвал сотни автомобилей из России

Китайский автопроизводитель Dongfeng начал отзыв почти 500 автомобилей Voyah Free для устранения проблем с языковыми настройками электронного интерфейса, сообщили в Росстандарте.

Программное обеспечение интерфейса машин Voyah Free не поддерживает русский язык, что мешает корректному взаимодействию пользователя с электронными системами автомобиля, пояснили в Росстандарте, передает РИА «Новости».

Под отзыв попали 468 автомобилей, выпущенных с декабря 2022 по декабрь 2024 года.

На всех транспортных средствах специалисты официального представителя ООО «Дунфэн Мотор Рус» обновят программное обеспечение для обеспечения функционирования интерфейса на русском языке.

Владельцев автомобилей уведомят о необходимости посетить дилерские центры письмами и телефонными звонками. В дилерских центрах проведут необходимые работы по обновлению программного обеспечения.

Отзыв проводится добровольно и направлен на обеспечение безопасности и удобства пользователей.

В апреле «АвтоВАЗ» заявил об отзыве свыше 47 тыс. автомобилей моделей Vesta и Largus, проданных с октября 2021 года по август 2023 года.