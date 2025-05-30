В Россию массово ввозят собранные в КНР японские и европейские автомобили

В отсутствии официальных поставок автомобилей из Европы, США и Южной Кореи основным источником пополнения стоков дилеров стал Китай. Глава "Автостата" Сергей Целиков рассказал, кто самый китайский из некитайских.

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С начала года по 25 мая в РФ было реализован 1471 автомобиль марки Volkswagen, из которых 93,2% были выпущены в КНР.

На втором месте оказался Nissan: продали всего 350 машин бренда, из этого количества 84,6% авто имеют китайскую прописку. Третью строчку заняла Mazda с долей машин китайской сборки 81,7%.

Самый большой объём продаж - у Toyota: продали 6023 автомобиля марки, из которых 4491 машина произведена в Китае, то есть 74,6%.

Чуть больше половины реализации (52,7%) китайской сборки оказалось у Skoda.

Самую минимальную долю китайской продукции (среди тех, кто имеет в КНР сборочные заводы) имеет Mercedes-Benz: лишь 4,5% новых "Мерседесов", проданных в 2025 году, поступили к нам из Китая, сообщил эксперт.