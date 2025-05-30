В Подмосковье станет больше дорожных знаков «Дикие животные»

Региональное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры сообщило, что с целью предупреждения ДТП с участием диких животных до конца года на 54 участках дорог региона будут установлены новые дорожные знаки 1.27 «Дикие животные».

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Предупреждающие знаки появятся на дорогах, проходящих через лесные массивы.

«Это часть комплексной работы по обеспечению безопасности на дорогах Подмосковья, которая проводится регулярно, чтобы снизить число ДТП и сохранить жизни как водителей, так и животных», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На данный момент предупреждения установлены в Пушкинском округе на участке Красноармейского шоссе недалеко от микрорайона «Чистые пруды» и на подъезде к деревне Балабаново; на участке между деревнями Ширятино и Колбасино, а также у деревень Дубки и Бельское в Талдомском округе; на дороге вдоль урочища «Великий лес» в округе Серебряные Пруды.

Тем временем во второй половине мая произошло несколько крупных аварий с участием лосей, некоторые из которых закончились трагично и для животных, и для людей. Quto.ru писал об этих случаях. Накануне в Подмосковье произошло ещё одно аналогичное происшествие.

Всё случилось на первом километре автодороги «Наро-Фоминск – Бекасово». По предварительной информации, водитель на Changan совершил наезд на лося. Животное получило телесные повреждения. Информацию о пострадавшем звере передали сотрудникам охотничьего надзора, ветеринарной станции и местному егерю.

В подмосковном минтрансе напомнили, что при виде знака «Дикие животные» водителям нужно соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными, особенно в тёмное время суток. При виде животного у дороги или рядом с ней необходимо снизить скорость, плавно остановиться и дать животному уйти. Эксперты рекомендуют также включать «аварийку», что может минимизировать риск ДТП со зверем у других водителей.

Что точно не стоит делать, так это сигналить — реакцию зверя предсказать сложно. Нередко такое действие человека вызывает у некоторых животных панику или агрессию.