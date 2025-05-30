В Подмосковье станет больше дорожных знаков «Дикие животные»

Региональное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры сообщило, что с целью предупреждения ДТП с участием диких животных до конца года на 54 участках дорог региона будут установлены новые дорожные знаки 1.27 «Дикие животные».
Предупреждающие знаки появятся на дорогах, проходящих через лесные массивы.
«Это часть комплексной работы по обеспечению безопасности на дорогах Подмосковья, которая проводится регулярно, чтобы снизить число ДТП и сохранить жизни как водителей, так и животных», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
На данный момент предупреждения установлены в Пушкинском округе на участке Красноармейского шоссе недалеко от микрорайона «Чистые пруды» и на подъезде к деревне Балабаново; на участке между деревнями Ширятино и Колбасино, а также у деревень Дубки и Бельское в Талдомском округе; на дороге вдоль урочища «Великий лес» в округе Серебряные Пруды.
Тем временем во второй половине мая произошло несколько крупных аварий с участием лосей, некоторые из которых закончились трагично и для животных, и для людей. Quto.ru писал об этих случаях. Накануне в Подмосковье произошло ещё одно аналогичное происшествие.
Всё случилось на первом километре автодороги «Наро-Фоминск – Бекасово». По предварительной информации, водитель на Changan совершил наезд на лося. Животное получило телесные повреждения. Информацию о пострадавшем звере передали сотрудникам охотничьего надзора, ветеринарной станции и местному егерю.
В подмосковном минтрансе напомнили, что при виде знака «Дикие животные» водителям нужно соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными, особенно в тёмное время суток. При виде животного у дороги или рядом с ней необходимо снизить скорость, плавно остановиться и дать животному уйти. Эксперты рекомендуют также включать «аварийку», что может минимизировать риск ДТП со зверем у других водителей.
Что точно не стоит делать, так это сигналить — реакцию зверя предсказать сложно. Нередко такое действие человека вызывает у некоторых животных панику или агрессию.