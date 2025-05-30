В Берлине продают "Волгу" 1987 года после реставрации

В Германии на продажу выставили ГАЗ 24-10 1987 года после комплекса реставрационных мероприятий, сообщает сайт 110km. У "Волги" в Европе был только один владелец.

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Белая "Волга" накатала всего 14,5 тысяч километров. Что включала в себя реставрация, не уточняется.

Авто оснащён 100-сильным бензиновым двигателем объёмом 2,5 литра и механической коробкой передач.

Владелец "Волги" из Берлина просит за неё почти 18 тысяч евро (примерно 1,6 млн рублей).

Ранее "РГ" писала, что в России новый ГАЗ 24-10 с пробегом 500 км продают за 1,1 млн рублей.