"Соллерс" запустил производство легких коммерческих автомобилей нового поколения

"Соллерс" начал производство легких коммерческих автомобилей нового поколения Sollers SF5. В церемонии запуска производства принял участие первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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Давая старт производству Sollers SF5, первый вице-премьер отметил, что автомобилестроительная компания "Соллерс" ответственно подходит к выполнению взятых обязательств, которые закладывались на начальном этапе в специальный инвестиционный контракт, и поступательно ведет освоение новой номенклатуры.

"Мы не так давно - в прошлом году - запускали производство туристических автобусов на Дальнем Востоке, до этого - предыдущее поколение "Атланта". Уверен, что и дальше компания "Соллерс" и на других площадках, и в "Алабуге" будет уверенно расширять номенклатуру, модельный ряд, повышать уровень локализации, а также давать работу и другим предприятиям автокомпонентной отрасли", - сказал Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что за последние годы автокомпонентная отрасль "получила новое дыхание" в развитии производства агрегатов и комплектующих. И "Соллерс" активно этому способствует, обеспечивая загрузку и заказы широкому ряду российских компаний в этом секторе.

Также первый вице-премьер в режиме видеоконференции передал 16-местный автобус Sollers Atlant многодетной семье из Ингушетии, которая ранее обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в приобретении транспорта для семейных поездок.

Sollers SF5 - это первый российский автомобиль своего класса, серийно оснащаемый автоматической коробкой передач. Он производится по технологии полного цикла, комплектуется полностью локализованным дизельным двигателем объемом 2,7 л и мощностью 150 л.с., соответствующим экологическому стандарту "Евро-5".

Уже на этапе запуска производства на Sollers SF5 устанавливаются компоненты российского производства. Планируется, что к концу этого года уровень локализации новой модели составит 70%.

Ранее Денису Мантурову показали КамАЗ для водителей с ограниченными физическими возможностями.