Volkswagen обновил свой самый продаваемый товар

Компания Volkswagen представила обновлённую версию своего самого продаваемого товара - и он не имеет ничего общего с автомобилями. Речь идёт о легендарной немецкой колбаске карривурст, которая теперь поступит в розничную продажу как готовое блюдо для микроволновки.

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С 1973 года на мясокомбинате в Вольфсбурге Volkswagen выпускает собственную версию карривурста - сначала исключительно для столовых сотрудников, но вскоре она стала культовой в Германии и вышла далеко за пределы заводских ворот.

Только в 2024 году было продано около 8,6 миллиона колбасок Volkswagen, что превышает объёмы продаж автомобилей марки (5,2 млн штук) и лишь немного уступает суммарным поставкам всего концерна (9,03 млн автомобилей).

С июня 2025 года готовая версия карривурста поступит в продажу в супермаркетах Edeka и Netto на севере и востоке Германии. Продукт упакован в контейнеры для разогрева в микроволновке, и, как подчеркивает руководитель мясного подразделения Volkswagen Дитмар Шульц, соус с уже готовым карри внутри - никаких отдельных пакетиков не потребуется.

Подразделение по производству колбас приносит Volkswagen многомиллионную выручку в евро ежегодно, хотя конкретные цифры не раскрываются. У культовой колбаски даже есть официальный заводской номер детали: 199 398 500 A.

Попытки заменить её на вегетарианскую версию в одной из заводских столовых ранее вызвали бурный протест сотрудников: "Никакой колбаски от Volkswagen? Ни за что!" - гласил один из лозунгов.

Теперь компания готова укрепить позиции и на полках супермаркетов, выводя культовый продукт из заводской столовой в дома миллионов потребителей.