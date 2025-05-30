На авторынке России рухнули продажи премиальных машин

Общий рынок также просел, снижение достигло 26%. На фоне этого доля премиального сегмента сократилась с 11,4% до 10%.

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Среди премиальных марок лидером по продажам остается EXEED. В апреле было продано 2 881 автомобиль, что на треть меньше, чем годом ранее. Второе место занимает бренд TANK, который реализовал 1 504 авто, что на 38% меньше, чем в прошлом году. Третью позицию занимает BMW, продажи которого упали на 19% и составили 1 149 автомобилей.

В пятерку самых популярных премиальных брендов также вошли китайский Lixiang, продажи которого снизились вдвое, и Mercedes-Benz, показавший наименьшее падение среди лидеров сегмента. Однако даже эти показатели свидетельствуют о резком снижении спроса.

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