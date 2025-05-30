На выставке в Москве представили первый фургон ASIASTAR Eurise Cargo

Расход топлива составляет всего 10,5 литров на 100 км, а в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» ZOMAX это обеспечивает уверенную динамику и легкость управления.

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Грузовое отделение объемом 16,3 кубических метра имеет алюминиевое покрытие пола для дополнительной защиты. Габариты автомобиля позволяют ему легко маневрировать в городских условиях. В оснащение входят парковочные радары, круиз-контроль и возможность переоборудования.

Модель предназначена для малого и среднего бизнеса и может использоваться для решения различных задач.

Также на стенде были представлены два грузовика SDAC K9,5 с крано-манипулятором и изотермическим кузовом. На все модели гарантия три года или 200 тысяч км пробега.

Бренд представлен в РФ сетью из более чем 30 дилеров, охватывающей территорию от Мурманска до Сахалина.

Напомним, что в России отзовут почти 500 машин марки Voyah Free. На авторынке России рухнули продажи премиальных машин.