Какие модели Toyota можно купить в РФ

Дочерняя компания Toyota - "СП Бизнес Кар" - возобновила продажи автомобилей в России. Об этом сообщает проект Авто Mail на основе анализа сайтов бесплатных объявлений.

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В соответствии с информацией, представленной на классифайде, на одной из площадок в открытом доступе имеется новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado по цене от 10,7 млн рублей.

Кроме того, в том же салоне в продаже есть кроссовер Toyota Highlander 2025 года выпуска. Его стоимость стартует от 6,5 млн рублей. Он оснащён двигателем объёмом 2,0 литра и мощностью 248 лошадиных сил, имеет полный привод и автоматическую коробку передач.

Более доступная модель - Toyota RAV4 пятого поколения - предлагается за 5,7 млн рублей. Под ее капотом скрывается двухлитровый силовой агрегат, работающий в паре с вариативной КПП с приводом на все колеса.

Стоимость одного из самых популярных в России внедорожников с рамной конструкцией - Toyota Land Cruiser 300 - начинается от 14 миллионов рублей, не учитывая дополнительные бонусы за кредит и программу "трейд-ин". В салоне также представлены новые Toyota Camry 2024 года выпуска, цена на которые стартует от 4,8 миллионов рублей.

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В объявлениях также содержатся идентификационные номера транспортных средств, которые позволяют определить, что автомобили RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300 произведены на японских заводах, а модели Highlander и Camry поставляются из Китая с завода GAC Toyota в Гуанчжоу.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что 74% автомобилей бренда Toyota поставляются в Россию из Китая.