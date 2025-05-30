Кому собираются продавать электромобиль "Атом"

Компания «Кама» получила более 100 тысяч предзаказов на новый электромобиль Атом

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На данный момент стартап «Кама» располагает 105 тысячами предзаказов на электромобили Атом, пишет источник со ссылкой на директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «Кама» Анатолия Кияшко. По его словам, в основном, это B2B-заказы, но есть спрос и с направления B2C. Иными словами, большинство предзаказанных Атомов отправятся к корпоративным клиентам, но есть и частные.

Напомним, одна из сфер применения Атома – это такси. Его электромотор развивает 150 кВт (204 л.с.), паспортный запаса хода составляет 500 км, а зарядиться до 80% можно за полчаса. Габариты машины: длина 3995 мм, ширина 1790 мм и высота 1643 мм при колесной базе 2635 мм. Среди особенностей конструкции – распашные двери, отсутствие центральных стоек, встроенный в руль дисплей, голосовой помощник с ИИ.

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Серийное производство Атома на заводе «Москвич» должно начаться в июле текущего года. Прогноз цены – не менее 3 млн рублей.