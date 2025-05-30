Voyah отзывает в России 468 автомобилей

В России официальные дилеры Voyah проводят акцию для владельцев кроссоверов Free. Во время отзывной кампании специалисты проверят язык интерфейса. При необходимости обновят программное обеспечение и переведут его на русский. Все работы для владельцев автомобилей будут бесплатными, сообщается на сайте "Росстандарта".

© Российская Газета

В рамках данной процедуры под отзыв попадают 468 машин, которые были проданы на территории нашей страны в период с 13 декабря 2022 года по 12 декабря 2024 года.

Компания "Моторинвест", которая является официальным дистрибьютором Voyah в России, уведомит владельцев автомобилей о необходимости посетить дилерский центр по телефону или с помощью электронной почты.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Toyota отзывает 195 минивэнов Toyota Alphard.