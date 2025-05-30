Дилерские центры в России начнут массово закрываться

В 2025 году на территории России может закрыться от 15% до 20% шоурумов. В первую очередь, речь идёт об автосалонах, которые работают с малоизвестными китайскими брендами. Как отметил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Пощеколдин, уже сейчас компании вынуждены продавать машины себе в убыток, в результате началось сокращение персонала.

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Пощеколдин отметил, что на сегодняшний день штат сотрудников дилерских центров сократился примерно на 10-15%, в недалёкой перспективе ситуация усугубится и автосалоны начнут закрываться.

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Изменить ситуацию, по мнению эксперта, сможет снижение ключевой ставки Банка России, причём сразу на 6-7%. В противном случае отрасль ожидают серьёзные проблемы.