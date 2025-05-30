В РФ суд обязал дорожников вернуть деньги за уже построенную трассу

В Приморье суд по иску прокуратуры постановил компанию «СтройДорСервис» вернуть в региональный бюджет 1,3 млрд рублей за уже проведёный ремонт участка одной из местных трасс. При этом с надзорным ведомством начал судиться уже региональный Минтранс, который считает, что контракт был заключён без нарушений.

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В прокуратуре настаивают, что контракт на ремонтные работы был заключён незаконно, так как хабаровская фирма была единственным подрядчиком, а все конкурентные процедуры были пропущены. Поэтому сам договор признан незаконным, а полученные деньги нужно вернуть в бюджет, даже несмотря на то, что фактически работы уже выполнены.

«Прокуратура Приморского края провела проверку исполнения законодательства о закупках, по результатам которой установлено, что в декабре 2023 года министерство транспорта Приморского края заключило контракт с ООО «СтройДорСервис» на ремонт автомобильной дороги Михайловка – Дальнее. Решением Арбитражного суда Приморского края исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме, сделка признана ничтожной, а на исполнителя контракта возложена обязанность вернуть более 1 млрд рублей, полученных по контракту» — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В Минтрансе с этими выводами не согласны и требуют пересмотра дела. В ведомстве отмечают, что сделка была заключена «на основании чрезвычайной необходимости».

Министерство уже пыталось обжаловать судебное решение, но проиграло суд, апелляция также встала на сторону прокуратуры.