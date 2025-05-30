Каршеринг "Яндекс" ждут серьезные перемены

Как стало известно редакции Quto, компания планирует предлагать франшизу сторонним владельцам машин, но не будет владеть своими. Сейчас такой проект на пилотных условиях реализован при поддержке одной из фирм Саратова. Таксомоторный перевозчик ввёл парк новых Jetta, которые через 2 года будут переданы таксистам.

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Как сообщил Иван Запольский, руководитель направления «Автопарк» компании Яндекс.Драйв, российский гигант доверит содержание и ремонт автомобилей своим франчайзи.

При этом каршеринг должен оказаться для владельцев автопарков выгоднее такси: с километра пробега франчайзи смогут зарабатывать 24 рубля (в такси этот показатель вдвое ниже — всего 12 рулей).

Как сэкономить на ОСАГО

Кстати, в Совфеде считают, что нужно обязать покупать отечественные автомобили операторов сервисов краткосрочной аренды автомобилей вслед за российскими таксистами.