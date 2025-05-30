Каким будет Dodge Durango 2026 модельного года

Выпускающийся с 2010 года трёхрядный кроссовер Dodge Durango третьего поколения продолжает карьеру, поскольку преемник пока не готов. К 2026 модельному году Durango получил ряд обновок и будет доступен для заказа у американских дилеров уже в июне.

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Разработка «третьего» Dodge Durango начиналась ещё в эпоху корпорации DaimlerChrysler, поэтому в его платформе есть мерседесовкие корни. Последнее комплексное обновление «третий» Durango пережил в 2021 году, тогда же у него появилась топ-версия SRT Hellcat с 720-сильным 6,2-литровым компрессорным V8 HEMI.

В начале 2024 года корпорация Stellantis, ныне владеющая маркой Dodge, начала готовить публику к прощанию с моторами V8 HEMI — таково было «эффективное» решение тогдашнего гендиректора Stellantis Карлоса Тавареса. В декабре 2024 года Тавареса спустили с должности с щедрым «золотым парашютом», после чего многие его решения были отменены, в том числе отставка моторов V8 HEMI — ожидается, что их выпуск будет возобновлён в этом году.

Конкретно Dodge Durango сейчас оснащается атмосферным 5,7-литровым V8 HEMI (365 л.с., 529 Нм) в версиях R/T и вышеупомянутым 6,2-литровым компрессорным V8 HEMI в версии SRT Hellcat, а базовые версии GT довольствуются 3,6-литровым атмосферным V6 (299 л.с., 353 Нм). 6,4-литровый атмосферный V8 HEMI в гамме Durango сейчас отсутствует и неизвестно, вернётся ли.

В 2026 модельном году Durango будет доступен с теми же тремя моторами, а для комплектаций R/T Plus и R/T Premium с 5,7-литровым V8 HEMI будет предложен пакет R/T Blacktop Redline с 20-дюймовыми колёсными дисками Black Noise, передним и задним спойлерами SRT, затемнёнными шильдиками Dodge и HEMI на кузове и отделкой салона из кожи и замши с красной прострочкой. Стоит такой пакет 3495 долларов.

Кроме того, в виде отдельной опции для Durango R/T за 5990 долларов вновь будет доступен пакет Tow N Go для буксировки прицепа массой до 3946 кг, в него входят расширители колёсных арок, адаптивные амортизаторы, более острое рулевое управление SRT, более мощные тормоза Brembo, более яркий звук выхлопа и 20-дюймовые кованые колёса Lights Out особого дизайна.

Dodge Durango GT 2026 модельного года стоит столько же, сколько в 2025 модельном году: базовая версия GT — от 38 495 долларов, Durango R/T — от 49 995 долларов. Цены на топовый Durango SRT Hellcat 2026 модельного года будут объявлены в третьем квартале текущего года, сейчас такой кроссовер стоит от 84 995 долларов. Ко всем ценам нужно ещё прибавить 1995 долларов за доставку.

Добавим, что марка Dodge пока ничего официально не сообщала о Durango четвёртого поколения, а слухи о нём ходили весьма противоречивые — из них ясно, что концепция преемника несколько раз менялась. На этой неделе корпорация Stellantis объявила имя нового гендиректора — им стал итальянец Антонио Филоса. Он, вероятно, и примет ключевые решения по новому Durango и, будем надеяться, сохранит ему двигатели V8 HEMI.