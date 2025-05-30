Hyundai отзывает 100 тысяч автомобилей в РФ

Компания Hyundai в лице ООО "Хендэ Мотор СНГ" намерена отозвать в России около 100 тысяч автомобилей бренда, которые были реализованы на территории нашей страны с 2010 по 2015 год. Согласно заявлению Росстандарта, опубликованному на сайте ведомства, существует вероятность возгорания этих машин.

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В сообщении ведомства уточняется, что из-за потенциальной угрозы короткого замыкания блока ABS, которое может привести к пожару в моторном отсеке, необходимо отозвать 99 256 автомобилей моделей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris и Santa Fe.

Владельцев машин, попавших под действие отзывной кампании, оповестят путём рассылки писем или телефонных звонков. Также их пригласят посетить ближайшего дилера Hyundai, где будет проведена бесплатная замена неисправной детали.

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Ранее "РГ" писала о том, что Бренд Voyah отзывает в России 468 автомобилей из-за проблем с русификацией.