Какие есть ограничения для машин такси в Италии

Италия является членом Евросоюза, и в рамках единого европейского рынка действуют принципы свободного движения товаров и услуг, что в целом препятствует введению дискриминационных требований о национальном происхождении товаров, включая автомобили для коммерческого использования.

© Российская Газета

В числе такси в Италии можно встретить автомобили различных марок - как итальянских (Fiat, Alfa Romeo), так и зарубежных производителей. Основные требования касаются технического состояния автомобиля, его возраста, соответствия стандартам безопасности, но не страны производства.

Итальянское законодательство, регулирующее деятельность такси, сосредоточено на ряде других аспектов, среди которых можно выделить:

лицензирование,

обеспечение безопасности,

прозрачность тарифов.

Водители такси должны иметь специальную лицензию, выдаваемую местными властями. Лицензии на такси довольно дорогие, и их количество ограничено.

Тарифы на такси регулируются местными властями на уровне регионов или муниципалитетов.

Такси должны иметь определенные опознавательные знаки (например, белый цвет, светящаяся "шашечка" на крыше, номер на дверях, информацию о компании-перевозчике). Обязательно наличие опломбированного таксометра.

Выгодно и удобно: как работают экосистемы для автолюбителей

Основные требования касаются вместимости (не менее пяти мест, включая водителя) и наличия багажного отделения. Также может быть установлен "возрастной ценз" для автомобиля (например, не старше 5 лет для дизельных и бензиновых автомобилей в Риме).

Регулируются также вопросы посадки/высадки пассажиров, поведения водителя, обязанности пассажиров.