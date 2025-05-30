Какие китайские авто сейчас можно купить со скидками

Аналитики подводят итоги мая. Так, кроссовер Haval Jolion во всех «прошлогодних» комплектациях стал доступнее на 150 000 рублей.

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У BAIC смена ценников коснулась крупного кроссовера X75, рамного внедорожника BJ40 и среднеразмерного вседорожника X55.

Прямые скидки, как выяснило издание «Автоновости дня», таковы:

Belgee X50 — от 350 000 до 400 000 ₽;

Belgee X70 — от 350 000 до 400 000 ₽;

Bestune B70 — 50 000 ₽;

Bestune T55 — 250 000 ₽;

Bestune T90 — 50 000 ₽;

Changan CS75plus New — 550 000 ₽;

Changan Hunter Plus — 300 000 ₽;

Changan Uni-T — от 350 000 до 400 000 ₽;

Changan Uni-V — от 200 000 до 400 000 ₽;

Geely Atlas — от 350 000 до 400 000 ₽;

Haval H5 — 400 000 ₽;

Haval H9 — 400 000 ₽;

KGM Korando — 640 000 ₽;

KGM Rexton — 550 000 ₽;

KGM Torres — 640 000 ₽;

Tank 700 — 500 000 ₽;

VGV U70 Pro — от 100 000 до 200 000 ₽;

VGV U75 Plus — от 100 000 до 250 000 ₽;

Между тем, в РФ начнут закрываться дилерские центры из-за сокращения продаж. Как отметил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Пощеколдин, уже сейчас компании вынуждены продавать машины, генерируя убытки.