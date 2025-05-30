Какие китайские автомобили сейчас можно купить со скидками

Quto.ru

Аналитики подводят итоги мая. Так, кроссовер Haval Jolion во всех «прошлогодних» комплектациях стал доступнее на 150 000 рублей.

Какие китайские авто сейчас можно купить со скидками
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У BAIC смена ценников коснулась крупного кроссовера X75, рамного внедорожника BJ40 и среднеразмерного вседорожника X55.

Прямые скидки, как выяснило издание «Автоновости дня», таковы:

  • Belgee X50 — от 350 000 до 400 000 ₽;
  • Belgee X70 — от 350 000 до 400 000 ₽;
  • Bestune B70 — 50 000 ₽;
  • Bestune T55 — 250 000 ₽;
  • Bestune T90 — 50 000 ₽;
  • Changan CS75plus New — 550 000 ₽;
  • Changan Hunter Plus — 300 000 ₽;
  • Changan Uni-T — от 350 000 до 400 000 ₽;
  • Changan Uni-V — от 200 000 до 400 000 ₽;
  • Geely Atlas — от 350 000 до 400 000 ₽;
  • Haval H5 — 400 000 ₽;
  • Haval H9 — 400 000 ₽;
  • KGM Korando — 640 000 ₽;
  • KGM Rexton — 550 000 ₽;
  • KGM Torres — 640 000 ₽;
  • Tank 700 — 500 000 ₽;
  • VGV U70 Pro — от 100 000 до 200 000 ₽;
  • VGV U75 Plus — от 100 000 до 250 000 ₽;

Между тем, в РФ начнут закрываться дилерские центры из-за сокращения продаж. Как отметил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Пощеколдин, уже сейчас компании вынуждены продавать машины, генерируя убытки.

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