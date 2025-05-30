Легендарный лондонский "кэб" производят на дочернем предприятии Geely

В Великобритании такси четко разделяются на два вида: собственно, такси - "кэб"- и "частные наемные транспортные средства" - "миникэбы".

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Разница заключается в том, что такси - это, как правило, специализированная для такого использования модель автомобиля в узнаваемой ливрее и соответствующим знаком. Им разрешено стоять на специальных стоянках для такси, их также можно остановить на улице знаком руки.

В Лондоне водители таких автомобилей, кроме традиционных медицинских анализов и проверки биографии, сдают объемный тест на знание улиц города. Он так и называется - "Знание", с заглавной буквы. Им необходимо выучить основные улицы и ориентиры, чтобы довести пассажира в место назначения даже без помощи навигатора.

А вот миникэб так "поймать" не получится, их нужно бронировать заранее через лицензированную фирму, и местные власти ревностно следят за соблюдением этого правила. К миникэбам относятся машины агрегаторов такси, и поездка на них может быть до 40% дешевле, чем в "блэк кэбе". Кроме того, цена за поездку в миникэбе фиксирована, а в "традиционном" такси - по таксометру. От водителей также не требуют досконального знания города.

"Учитывая доступность, надежность и простоту использования спутниковых навигационных систем, лицензирующие органы не должны требовать от водителей частных транспортных средств каких-либо топографических знаний или прохождения тестов", - говорится в "Сборнике лучших практик для регулирующих органов", опубликованном на сайте правительства Великобритании.

В парке миникэбов представлены неспециализированные автомобили, наиболее распространенными считаются гибридные Toyota Corolla и Skoda Octavia, но популярен и Mercedes E-класса.

В 2018 году мэр Лондона Садик Хан ввел ограничения на выдачу лицензий для такси, которые требуют от новых автомобилей возможности "соответствовать требованию нулевых выбросов". На практике это означает гибридный автомобиль с возможностью зарядки от городской сети.

Новые "черные кэбы" (хотя на самом деле теперь они могут быть разных цветов) выпускаются компанией London Electric Vehicle Company (LEVC) - дочерним предприятием китайской фирмы Geely. Завод в британском Ковентри собирает автомобили из машинокомплектов, сделанных в Шанхае.

Ранее LEVC была известна как London Taxi Company и до 2017 года выпускала дизельные модели кэбов с итальянским двигателем и американской коробкой передач.