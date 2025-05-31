Toyota ответила на слухи о возобновлении поставок машин в Россию

Пресс-служба автогиганта объяснила ТАСС: головной офис ООО «Тойота Мотор» не возобновил отгрузку из-за нарушений в логистических цепочках. Таким образом в представительстве отреагировали на активность дочерней компании Toyota на российском рынке. ООО «СП Бизнес Кар» (принадлежит концерну Toyota и российскому дилерскому холдингу Toyota) начало продажи машин японской сборки.

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Внедорожники Land Cruiser Prado 250 и Land Cruiser 300 в Россию ввозятся из Японии через Казахстан, а седаны Camry и кроссоверы Highlander из Китая с завода GAC-Toyota. На машины действует дилерская гарантия, но официальными поставки назвать всё-таки нельзя: это параллельный импорт от «СП Бизнес-Кар». Отличие от поставок из Европы в том, что головной офис продажам в России по меньшей мере не препятствует.

О возвращении Toyota с локальным производством говорить не приходится: сборка машин на заводе в Санкт-Петербурге прекратилась в 2022 году, продажа площадки институту ФГУП НАМИ состоялась без опциона на обратный выкуп, так что вернуться японцам будет непросто. При этом сам завод до сих пор не перезапущен: изначальный план подразумевал выпуск автомобилей Aurus, но в этом сценарии усомнились даже российские власти.

Ранее в этом месяце появилась информация о возвращении в Россию бренда Mazda. Перезапущен официальный сайт марки, а пресс-служба подтвердила Autonews.ru, что ООО «Мазда Мотор Рус» возобновила отгрузку автомобилей. Основу поставок составляют кроссоверы китайского производства, а привычных прайс-листов с рекомендованными ценами нет.