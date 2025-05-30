КС подтвердил право изымать машину после смерти осужденного за нетрезвую езду

Конституционный суд (КС) России подтвердил законность изъятия конфискованного автомобиля после смерти осужденного за неоднократное вождение в состоянии алкогольного опьянения, даже если автомобиль является совместной собственностью супругов. Об этом сообщила пресс-служба суда в пятницу, 30 мая.

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Согласно информации службы, в КС обратилась жительница Абакана, чей супруг был осужден в мае 2023 года за пьяную езду. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Приговор вступил в силу в сентябре того же года, а через два месяца мужчина скончался.

Конфискованный автомобиль был изъят у его жены, и КС признал это изъятие законным, говорится в Telegram-канале суда.

В феврале Конституционный суд решил еще один спорный вопрос. Ведомство признало отдельные положения закона «О страховых пенсиях» противоречащими Конституции страны. Это решение гарантирует детям, зачатым посредством искусственного оплодотворения после смерти их отца, право на получение пенсии по потере кормильца.