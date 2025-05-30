Toyota будет собирать GR Corolla в стране, в которой модель не продается

Toyota GR Corolla будут собирать в стране, в которой она не продается. Toyota подтвердила, что в 2026 году организует производство GR Corolla на заводе в Великобритании — такой шаг компания предприняла, чтобы сократить сроки поставок спортивного исполнения модели в Северную Америку. Пока же Toyota GR Corolla собирают на заводе в Японии, а в Великобритании она и вовсе не продается. Зато там представлен обычный хэтчбек Corolla и универсал Corolla Touring Sport.

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GR Corolla сходит с конвейера завода Toyota Motomachi в Иокогаме, однако спрос опережает темпы производства. Предприятие уже загружено до предела, так что компания решила наладить сборку модели за пределами Японии. Выбор пал на британский завод в Дербишире, который работает с 1992 года и в настоящее время выпускает Corolla и ее производные для европейского рынка. Пока известно лишь то, что GR Corolla британской сборки будет поставляться в Северную Америку, а целевой годовой показатель производства завода составляет 10 тысяч машин.

GR Corolla дебютировала в 2022 году: конструктивно хот-хэтч близок к Corolla Sport, однако технически он унифицирован с GR Yaris. В движение его приводит «турботройка» объемом 1,6 литра, который развивает 304 лошадиные силы. Пару ему составляет механическая коробка передач, хотя ожидается в продаже и версия с восьмиступенчатым автоматом Aisin.

Ранее в этом месяце стало известно, что для США будет выпущена специальная ограниченная серия Toyota Corolla FX в память о спортивном хэтчбеке Corolla FX16 конца прошлого века. У таких автомобилей будут белые колесные диски, черный спойлер, затемненная эмблема Toyota и три эксклюзивных цвета кузова. Тираж составит всего 1,6 тысячи экземпляров.