Продажи мотоциклов с пробегом стремительно растут

В России на рынке подержанных мотоциклов «японцам» нет равных. В минувшем апреле россияне активно покупали мотоциклы с пробегом. За месяц было приобретено 18 800 подержанных байков, что почти в 1,5 раза больше, чем за весь первый квартал, когда было реализовано 12 800 единиц этого вида транспорта. Но даже такой результат оказался на 1% меньше, чем годом ранее (19 тысяч единиц).

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Больше половины купленных мотоциклов японского производства (доля — 54%), каждый девятый — китайского (11%). На немецкую мототехнику приходится 9% от общего показателя, на американскую — 6,5%, на российскую — 5%.

В марочном рейтинге по-прежнему лидирует Honda, продажи мотоциклов которой по итогам апреля составили четыре тысячи единиц. Следом идут Yamaha (2 900 единиц) и Suzuki (1 700). «Пятёрку» с одинаковыми показателями замыкают Kawasaki и BMW (по 1 600 единиц).

В модельном рейтинге первенство принадлежит Honda CBR (802). Далее следуют Honda CB (678), Suzuki GSX (385), Honda VFR (369). Пятое место разделили между собой две модели Yamaha – XVS и YZF, каждую из которых приобрели 347 раз.

По итогам четырёх месяцев текущего года на вторичном рынке мотоциклов зафиксирована положительная динамика. За это время было продано 31 600 подержанных мотоциклов, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.