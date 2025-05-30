Мантурову показали КамАЗ для водителей с ограниченными физвозможностями

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров поручил ряду ведомств проработать обеспечение допуска водителей с ограниченными физическими возможностями к коммерческим перевозкам на специально оборудованных автомобилях. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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Первый вице-премьер в ходе рабочей поездки в Республику Татарстан посетил автозавод КамАЗ. Мантурову, в частности, представили комплекс технических решений, позволяющих водителям с ограниченными физическими возможностями управлять грузовиками.

Так, был продемонстрирован автомобиль, оснащенный устройством, которое осуществляет подъем и размещение водителя в кабине. Управление машиной полностью реализовано на рулевом колесе.

"Денис Мантуров поручил Минтрансу России, Минпромторгу России совместно с Росстандартом, а также Минздраву России проработать нормативное регулирование для обеспечения возможности допуска водителей с ограниченными физическими возможностями к коммерческим перевозкам на специально оборудованных автомобилях", - говорится в сообщении.

Такие решения могут быть востребованы в том числе для участников СВО.