JAC и Huawei начали продажи соперника Maybach: дешевле ожидаемого

В Китае раскрыли цены полноразмерного седана Maextro S800, который будет играть в том же сегменте, что и Mercedes-Maybach S-Class. Ориентиром считали отметку один миллион юаней (139 тысяч долларов), но в реальности «восьмисотый» оказался на 30% дешевле: от 708 тысяч юаней (98 тысяч долларов) за начальную пятиместную версию вне зависимости от типа питания.

© Motor.ru

Maextro S800 разработан совместными усилиями JAC и Huawei. В салоне параллели с Maybach и даже Rolls-Royce очевидны, хотя на официальных снимках показаны четырёхместные конфигурации. Такой электромобиль будет стоить 818 000 юаней (113 тысяч $), а максимальный гибрид — 1 018 000 юаней (141 тысяча $). Форм-фактор седана с 5,5-метровым кузовом и колёсной базой почти 3,4 метра неизменен.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

На втором ряду установлены ультракомфортные сиденья с «нулевой гравитацией», оттоманками и 20-диапазонными электрорегулировкми, управление режимами доверено планшетам. Трёхэкранный кокпит (плюс мониторы вместо зеркал заднего вида), проекционный дисплей, двухзонный холодильник, мультиконтурная подсветка, звёздное небо, отделка изысканными отделочными материалами — Maextro стремился ни в чём не уступать «Майбаху».

© Maextro

© Maextro

© Maextro

© Maextro

© Maextro

У последовательного гибрида 1,5-литровый бензин-генератор, батареи ёмкостью 65 киловатт-часов, двух- или трёхмоторный полный привод за счёт электродвигателей. Пиковая отдача составляет 530 л.с. и 673 Нм в начальной версии и 864 л.с. и 718 Нм в максимальном варианте. Запас хода по европейскому циклу WLTC составляет от 965 до 1100 километров, из которых на электричестве можно проехать от 258 до 311 километров. «Чистый» электромобиль бывает только с батареей на 95 киловатт-часов, сверхбыстрой зарядкой и автономностью 650-670 километров (CLTC).

У Maextro S800 есть полноуправляемое шасси, адаптивная пневмоподвеска с двухкамерными стойками, а также автопилот с перспективой апгрейда до четвертого уровня. Первый тираж из 599 машин появится у дилеров 26 июня, а массовые поставки запланированы на август. Цены могут ещё снизиться, хотя Mercedes-Maybach S-Class и так далеко: гибрид стоит от двух миллионов юаней (280 тысяч $).