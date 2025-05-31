Фургоны Mercedes-Benz вернулись в Россию

Компания АО «МБ Рус» возобновила продажи фургонов Mercedes Sprinter на рынке РФ.

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Компания АО «МБ Рус» сообщила о возобновлении продаж в России грузовых фургонов Mercedes Sprinter. Сейчас в наличии есть несколько экземпляров авто, доступных в различных конфигурациях. В дальнейшем возможно расширение модельного ряда.

Первая партия фургонов уже поступила на склад в Москве. Автомобили прошли все необходимые процедуры, включая растаможку, и готовы к постановке на учет в ГАИ.

При отсутствии требуемой модификации возможно оформить предзаказ. Уточняется, что предлагаемые фургоны выпущены не для рынка КНР.

Цены на автомобили начинаются от 12 800 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился редкий российский военный внедорожник Тигр.