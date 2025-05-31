В Подмосковье задержали подростка, устроившего дрифт на машине каршеринга

Полицейские задержали в подмосковных Химках 17-летнего дрифтера, который без водительских прав совершал на машине каршеринга опасные маневры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Там отметили, что накануне вечером в полицию Химок поступило сообщение о нарушении правил дорожного движения на парковке торгового центра на Ленинградском шоссе. Прибывшие на место полицейские увидели легковой автомобиль, водитель которого устроил дрифт и совершал опасные маневры, игнорируя при этом требования сотрудника полиции об остановке и продолжая движение. Было организовано его преследование.

"Выехав на встречную полосу движения, также предназначенную для общественного транспорта, правонарушитель остановил автомашину и вместе с пассажирами выбежал из транспортного средства, которое покатилось дальше и столкнулось с дорожным знаком. Водитель был задержан и доставлен в территориальный отдел. Им оказался 17-летний местный житель, не имеющий права на управление транспортным средством, на машине каршеринга, которая помещена на специализированную стоянку", - говорится в сообщении полиции.

В отношении дрифтера составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и ч. 2 ст. 12.25 (невыполнение законного требования сотрудника полиции) КоАП РФ.