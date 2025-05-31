КамАЗ впервые показал автобус с отечественным автоматом от Aurus

Накануне делегации во главе с первым заместителем Председателя Правительства Денисом Мантуровым продемонстрировали опытный образец НефАЗ-5299 с российской трансмиссией. Об уникальной технике можно догадаться по комментариям Раиса Татарстана Рустама Минниханова: глава республики неоднократно похвалил плавные и незаметные переключения отечественной «девятиступки».

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Об адаптации коробок передач КАТЕ, знакомых по линейке Aurus, на автобусы НефАЗ стало известно на прошлой неделе. Исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП НАМИ Денис Ендачев подтвердил, что трансмиссии планетарного типа планируют устанавливать на автобусы НефАЗ, а испытания прототипов ведутся.

Судя по реакции главы Татарстана, российский 9-ступенчатый автомат работает намного лучше китайской «шестиступки» Fast Gear. На «дёрганую» работу коробки передач из Поднебесной жаловались перевозчики, закупившие ранние «антисанкционные» автобусы НефАЗ. До 2022 года на отечественный пассажирский транспорт ставили немецкие агрегаты ZF и Voith, но теперь единственный доступный массовый автомат поставляет Fast Gear.

Некоторые российские автобусные заводы закупают в Китае всю линейку коробок передач, поэтому адаптация трансмиссии от Aurus — большой шаг вперед. На опытном прототипе автобуса «девятиступка» КАТЕ работает в связке с дизелем КамАЗ-667 (бывший Cummins).