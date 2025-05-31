Алиханов проехался на новой модели Sollers ST9

Глава Минпромторга России Антон Алиханов проехался на новой модели пикапа Sollers ST9. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

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Министр посетил производственную площадку Ульяновского автомобильного завода. Там он провел тест-драйв нового автомобиля.

В пресс-службе Минпромторга подчеркнули, что запуск производства автомобиля запланирован на III квартал 2025 года.

Ранее Алиханов заявил, что Минпромторг планирует вернуть категорию семей с детьми в программу льготного автокредитования. Семьи с детьми были исключены из программы в 2023 году. Теперь же, когда учителя, врачи, участники СВО и члены их семей воспользовались соответствующей мерой поддержки, вернется льгота на семейный автомобиль.