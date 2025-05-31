Представлен новый самосвал марки Валдай

В Москве на выставке COMvex представлен строительный самосвал Валдай 33В.

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Москве на проходившей с 27 по 30 мая в МВЦ «Крокус Экспо» выставке коммерческой техники и логистики COMvex компания «Современные транспортные технологии» показала широкий спектр последних разработок. Одна из наиболее интересных – это Валдай 33, являющийся своего рода продолжением линейки новых тяжелых грузовиков, основанной магистральным тягачом Валдай 45. Но «тридцать третий» – машина совершенно иная, это строительный самосвал с объемом кузова 18 куб. м и колесной формулой 6х4.

Его можно использовать как на шоссе, так и на технологических дорогах карьеров и стройплощадок. Грузоподъемность – 18,9 тонны, полная масса – 33 тонны. Трансмиссия – 12-ступенчатая МКП.

У Валдая 33 рессорная подвеска, барабанные тормоза с пневмоприводом и ABS, электронная система курсовой устойчивости. Топливный бак вмещает 350 литров. Платформа – из высокопрочной стали S500, стоит гидравлическое оборудование HYVA. В компании отмечают, что конструкция кузова позволяет самосвалу работать с асфальтоукладчиком, что значительно упрощает процесс строительства и ремонта дорог. Кроме того, Валдай 33 можно использовать как базу для постройки комбинированных дорожных машин.