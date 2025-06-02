В Санкт-Петербурге открыл сезон полицейский Porsche 911

На профильных сайтах появились актуальные фотографии немецкого спорткара серии 996 с цветографическими схемами МВД и синими номерами типа 20. Речь идёт о базовом Porsche 911, который сошёл с конвейера в 1999 году и со второй половины 2000-х заступил на службу в милицию. Купе выезжает нечасто: в конце прошлого года на одометре было 111 тысяч километров.

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История Porsche 911 в дорожно-патрульной службе любопытна: изначально автомобиль был ввезён в нашу страну из Германии «бэушным» и зарегистрирован на физическое лицо, а исходный цвет чёрный. Однако после реформы полиции купе переклеили в белую плёнку и обновили ливрею. Принадлежность — отдельный спецбатальон ДПС ГИБДД главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Под капотом спорткара оппозитный шестицилиндровый 3,4-литровый двигатель (301 л.с.), привод задний. Porsche 911 способен разменять 100 км/ч с места за 5,2 секунды и набрать 280 км/ч. Вероятно, необычный транспорт будет задействован на ПМЭФ в июне, ведь в 2016 году полицейские Санкт-Петербурга взяли специально для форума другой суперкар — Audi R8.

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Автомобили Porsche у российской полиции практически не встречаются, хотя в 2000-е годы у правоохранителей засветились актуальные на тот момент кроссоверы Cayenne. Однако после систематизации госзакупок регистрация «бэушных» машин на спецслужбы стала затруднительна, а закон предписывает приобретать новые автомобили отечественного производства.