Полноприводные «ГАЗель NN» и «Соболь NN»: цены базовых бортовых версий

В России стартовали продажи грузовичков в вариантах с бортовыми платформами и «голым» шасси. Полноприводный «Соболь NN» ранее предлагался только с цельнометаллическим кузовом, а теперь появился в конфигураторе в виде «головастика». Для полноприводной «ГАЗели NN» и вовсе рыночный дебют: можно заказать одно- или двухрядную кабину, но задняя ось только односкатная.

© «Группа ГАЗ»

В конфигураторе «Группы ГАЗ» бортовой трёхместный «Соболь NN 4x4» оценён в 3 592 000 рублей. «ГАЗель NN 4x4» пока доступна только в виде «Фермера» с бортовым кузовом и двухрядной семиместной кабиной за 3 792 000 рублей. Судя по фотографиям, будут и тентованные, и промтоварные платформы, но степень доплаты нужно уточнить у дилеров. На классифайдах полноприводные бортовые машины нового поколения пока редки.

© Sobol NN 4x4

© Gazelle NN 4x4

© Sobol NN 4x4

Как и ожидалось, отказ от цельнометаллического кузова позволил сэкономить: бортовой «Соболь NN 4x4» дешевле фургона на 278 тысяч рублей. А вот «ГАЗель NN 4x4» пока фургоном, комби или микроавтобусом не бывает, но уже можно предполагать: цены двухобъёмника превысят планку четыре миллиона рублей, а пассажирский вариант даже без допов окажется дороже пяти миллионов рублей.

По технике без откровений. С турбодизелем 2.5 (150 л.с., 420 Нм) сочетается 6-ступенчатая «механика», дорожный просвет полноприводных версий 220 миллиметров, есть понижающая передача и блокировка заднего дифференциала. В новом поколении у бортовых машин будут платформы из оцинкованной стали.