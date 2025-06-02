На бывшем заводе Volvo в Калуге прекратили сборку грузовиков "Урал"

Гендиректор автозавода Урал Павел Яковлев подтвердил «Автопотоку»: производство машин прекратилось в апреле, и новые машинокомплекты на площадку не поставляются. Топ-менеджер напомнил, что в Калуге собирали грузовики семейства Next из-за нехватки производственных мощностей. В мае в Миассе запустили новый сборочный комплекс автозавода Урал, который решил проблему.

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Павел Яковлев допустил, что если рынок захочет больше грузовых машин, то автозавод Урал вернётся на калужский завод Volvo. Топ-менеджер пояснил, что площадка современная, и на ней есть всё, чтобы продолжать работу. Однако рынку не нужно столько машин, а собирать на склад нецелесообразно. После строительства нового сборочного комплекса, производственные мощности Урала выросли до 24 тысяч единиц в год.

План автозавода Урал в 2024 году подразумевал выпуск 19,4 тысячи машин, а в 2023 году в Миассе собрали 14,3 тысячи грузовиков. В 2025 году в январе-апреле продажи тяжелых грузовых машин обвалились на 51%, а ведущие российские автозаводы и смежники либо переходят на четырёхдневную рабочую неделю, либо собираются это сделать. В таких условиях перезапуска площадки Volvo ожидать не приходится.

В декабре 2023 года загрузку завода грузовиками Урал считали первым шагом: планировалось расширение номенклатуры выпускаемой продукции и привлечение азиатского партнёра. В этом году инвестиций в производство грузовых машин ожидать не приходится, ведь перевозчики возвращают лизингодателям уже законтрактованные машины, а стоки дилеров переполнены.