«Санкционные» тягачи Mercedes с футуристичной кабиной оценили в рублях

На выставке Convex состоялась российская премьера грузовика Actros L с дизайном ProCabin в духе электрокаров. В Германии такие тягачи выпускают с декабря 2024 года, но о поставках в нашу страну говорить не приходилось. Теперь фирма Eurotruck привезла в Москву одну из машин, оценила её в 16,8 миллиона рублей и готова принимать другие заказы.

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Каналы поставок Mercedes-Benz Actros L не раскрываются, но едва ли футуристичные тягачи станут популярны в России. Дело в том, что новинка стоит почти вдвое дороже базового КамАЗ-54901 с кабиной К5 и почти в полтора раза дороже Mercedes-Benz Actros уходящего поколения с традиционной кабиной. При этом и в Германии модный грузовик дорог: цены стартуют со 150 тысяч евро (13,1 миллиона рублей).

По сравнению с привычным «Актросом» расход топлива снижен на семь процентов, добавлены ранее невиданные системы помощи водителю, а софт круиз-контроля и автоматической трансмиссии обновился. Под капотом могут быть рядные шестицилиндровые двигатели OM470 (10,7 литра), OM471 (12,8 литра) или OM473 (15,6 литра) мощностью до 626 лошадиных сил. А ещё в Европе доступен аналогичный электротягач eActros.

Сейчас основным конкурентом КамАЗа в сегменте тягачей является китайский концерн Sinotruk (владеет брендами Sitrak и Howo). На этой неделе компанию внепланово проверила Генпрокуратура и Росстандарт. Итоги пока не обнародованы, но, если нарушения окажутся значительными, то автопроизводитель из Поднебесной может столкнуться с отзывом ОТТС.