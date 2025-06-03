Что будет с ценами на автомобили этим летом

Откладывать приобретение нового автомобиля, если в этом есть потребность, при наличии достаточных ресурсов и в ожидании снижения цен, не стоит. В связи с охлаждением спроса производители готовы делать отличные предложения на машины, об этом "Российской газете" рассказали дилеры и эксперты рынка.

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"Сейчас у покупателей значительно больше рычагов для того, чтобы получить выгодное предложение: это и прямые скидки на автомобили, а также дополнительные скидки за trade-in и приобретение в кредит. При этом в официальных дилерских центрах можно приобрести новый автомобиль по субсидированной кредитной ставке. По нашим данным, средняя реальная ставка на кредит сейчас составляет всего лишь 13-14%, то есть значительно ниже ключевой, что делает покупку особенно выгодной", - говорит коммерческий директор "Авто.ру" Даниил Шкурыгин.

По его словам, в настоящий момент фиксируются значительные скидки на новые автомобили - медианный размер совокупной скидки за трейд-ин, кредит и страхование каско в первом квартале 2025 года достигал 21%.

"Летний период в дилерском бизнесе никогда не был высоким сезоном. Рассчитывать на то, что этот год станет исключением - не приходится. Думаю, что объем продаж будет на уровне 90-95 тысяч новых автомобилей в каждом из летних месяцев. Это лучше, чем показатели в первом квартале, но сильно меньше, чем в прошлом году, когда продажи были на уровне 140-150 тысяч машин. Запаса автомобилей на складах хватит на 7 месяцев. То есть до конца нынешнего года. Но цены на машины для конечного потребителя начнут расти уже летом, так как дистрибьюторы начинают сокращать программы скидок, которые активно действовали весной. По большому счету, просто будут сокращаться дисконтные предложения, а не рост непосредственной стоимости автомобиля", - рассказал "РГ" директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев отмечает, что объёмы импорта новых легковых автомобилей за 4 месяца снизились на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Таким образом марки противодействуют избыточным запасам (оверстокам), сформировавшимся осенью прошлого года. К маю уровень складских запасов нормализовался: сейчас импортеры располагают 3-4-месячным запасом. В результате летом может возникнуть ситуация легкого дефицита, и скидки могут сократиться через месяц-полтора. В этом году средневзвешенная цена нового автомобиля снизилась на 7% из-за борьбы с переизбытком запасов и большим количеством мер поддержки спроса всеми участниками рынка на фоне падения продаж. Летом средняя цена может вырасти на 3-4%", - рассказывает он "РГ".

В то же время генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский уверен, что в летний период ничего существенного с ценами происходить не будет.

"Если начнется рост курса валюты, тогда автопроизводители могут начать корректировать цены. Политика скидок в ближайшее время продолжится, но ассортимент будет ухудшаться. Нужно понимать, что скидки и дополнительные программы поддержки даются на текущий склад автомобилей, а не на будущие поставки. Вполне очевидно, что рост стоимости автомобилей в III квартале может быть. Китайские автопроизводители уже заняли значительную долю российского рынка, просто автомобили, собираемые в РФ - и есть китайские автомобили за исключением продукции АвтоВАЗа", - говорит он "РГ".

Управляющий директор ГК Альфа-Лизинг Максим Агаджанов считает, что запас автомобилей прошлых годов у автодилеров и импортеров исчерпается уже к середине июля.

"Вместе с этим прекратят свое действие скидки и акции на устаревшие модели. Как следствие, в июле текущего года ожидается заметный рост цен в диапазоне 10-15%. Однако существует шанс, что покупка автомобилей станет дешевле, если Центральный Банк решит снизить ключевую ставку до отметки 19% на своем июльском заседании. Тогда сокращение размера ставок автокредитования сможет компенсировать потерю выгод от завершения специальных программ стимуляции спроса", - отмечает он.

При этом Агаджанов считает, что традиционно лучшие периоды для приобретения автомобиля - в конце весны либо поздней осенью.

"В эти моменты автосалоны стремятся освободить места на складах: весной закрывается первый отчетный квартал по продажам, а также дилеры готовятся к предстоящему сезонному всплеску спроса на новые авто. Осенью обычно освобождают склады для поступления партий автомобилей на следующий год и готовятся к подведению итогов года по объемам реализации автомобилей. Поэтому у дилеров появляются различные акционные предложения, бонусы и привлекательные условия на авто предыдущего сезона или года выпуска. В начале года и летом, наоборот, покупательская активность возрастает, что автоматически влечет за собой повышение цен. Однако в этом году из-за затоваривания складов автомобилями, произведенными в прошлом году, ключевой ставки, курса рубля предсказать ценовую политику автоконцернов и дистрибьюторов сложно. Как и наиболее удачное время покупки автомобиля", - отмечает эксперт.

Коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский рассказал о моделях, которые сейчас можно выгодно приобрести. По его словам, это кроссоверы Xcite, а также Changan CS75Plus, Geely Monjaro и Atlas. Также покупателям стоит присмотреться к дорестайлинговым машинам китайских марок, которые еще остаются на складах у дилеров.

В то же время традиционные изменения цен на российские марки в этом году не происходят в классические периоды. В течение этого года они незначительно растут, и, скорее всего, этот тренд сохранится, если ставка ЦБ и курс валют в ближайшие несколько месяцев не претерпят серьезных изменений, заключил он.